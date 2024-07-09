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В Красноярске многодетная семья погибшего бойца СВО получила квартиру

Семья погибшего на СВО добровольца получила сертификат на квартиру в Красноярске.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске семье погибшего на спецоперации добровольца дали ваучер на квартиру. Как сообщает городская администрация, мужчина подписал контракт весной 2024 года, но отдал жизнь, исполняя роль защитника Родины.

Семья, в которой воспитываются трое детей, получила однокомнатную квартиру в новостройке. Старший сын добровольца сейчас учится в кадетском корпусе, дочь — в школе, а младший сын ходит в детсад. В мэрии добавили, что до подписания контракта боец вместе с супругой занимался благотворительностью.

Это уже одиннадцатый ваучер на жилье для семей добровольцев. Годом ранее застройщики края выделили для семей добровольцев 10 квартир в новостройках. Часть из них уже сдана в эксплуатацию.