В Красноярске многодетная семья погибшего бойца СВО получила квартиру

Семья, в которой воспитываются трое детей, получила однокомнатную квартиру в новостройке. Старший сын добровольца сейчас учится в кадетском корпусе, дочь — в школе, а младший сын ходит в детсад. В мэрии добавили, что до подписания контракта боец вместе с супругой занимался благотворительностью.