Курс тенге на 9 июля, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото в понедельник снизились, пишет 1prime.ru. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как слабые данные по рынку труда США обеспечили рост цен до максимума более чем за месяц ввиду прогнозов начала снижения процентных ставок ФРС в сентябре. Золото на рынке спот по состоянию на 12.23 по Гринвичу подешевело на 0,6% до 2376,40 доллара за унцию после роста в пятницу до самого высокого уровня с 22 мая. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,5% до 2384,80 доллара.