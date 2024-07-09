Курс тенге на 9 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть опускаются в понедельник, пишет Интерфакс-Казахстан. Давление на рынок оказывают сигналы замедления роста американской экономики, а также некоторое ослабление геополитических опасений в связи с возобновлением переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:05 аст составляет 85,77 долларов за баррель, что на 0,7 (0,82%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Металлы: цены на золото в понедельник снизились, пишет 1prime.ru. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как слабые данные по рынку труда США обеспечили рост цен до максимума более чем за месяц ввиду прогнозов начала снижения процентных ставок ФРС в сентябре. Золото на рынке спот по состоянию на 12.23 по Гринвичу подешевело на 0,6% до 2376,40 доллара за унцию после роста в пятницу до самого высокого уровня с 22 мая. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,5% до 2384,80 доллара.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:11 аст bitcoin торговался по 56 326,8 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,66%, а ее капитализация составила 1,11 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 980,5 долларов, понизившись в цене на 0,66%. Капитализация этой криптовалюты составила 358,18 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,07 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 9 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 8 июля.
1 австралийский доллар 320,77 тенге.
1 азербайджанский манат 280,99 тенге.
10 армянский драм 12,3 тенге.
1 белорусский рубль 145,82 тенге.
1 бразильский реал 86,77 тенге.
10 венгерских форинтов 13,12 тенге.
1 гонконгский доллар 60,98 тенге.
1 грузинский лари 175,1 тенге.
1 датская крона 69,12 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,67 тенге.
1 доллар США 476,27 тенге.
1 евро 515,47 тенге.
1 индийская рупия 5,71 тенге.
1000 иранский риал 11,3 тенге.
1 канадский доллар 350,02 тенге.
1 китайский юань 65,55 тенге.
1 кувейтский динар 1556,59 тенге.
1 кыргызский сом 5,53 тенге.
1 малазийский ринггит 101,18 тенге.
1 мексиканский песо 26,37 тенге.
1 молдавский лей 26,98 тенге.
1 норвежская крона 45,06 тенге.
1 польский злотый 120,46 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126,97 тенге.
1 российский рубль 5,41 тенге.
1 СДР 627,04 тенге.
1 сингапурский доллар 352,98 тенге.
1 таджикский сомони 44,8 тенге.
1 тайский бат 13,03 тенге.
1 турецкая лира 14,56 тенге.
100 узбекских сумов 3,79 тенге.
1 украинская гривна 11,75 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 608,96 тенге.
1 чешская крона 20,49 тенге.
1 шведская крона 45,36 тенге.
1 швейцарский франк 530,07 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,15 тенге.
100 южнокорейских вон 34,5 тенге.
1 японская иена 2,96 тенге.