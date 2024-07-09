Красноярская УК незаконно повысила цены на ремонт

Как сообщает краевая прокуратура, ООО УК «Советская» в 2022—2023 гг. провела собрание жильцов одного из домов на пр. Металлургов, на котором те высказались за повышение тарифа на «Содержание и ремонт общего имущества», после чего плата увеличилась на 4 рубля (26,9 рубля за кв. метр).