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Красноярская УК незаконно повысила цены на ремонт

На компанию уже завели уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает краевая прокуратура, ООО УК «Советская» в 2022—2023 гг. провела собрание жильцов одного из домов на пр. Металлургов, на котором те высказались за повышение тарифа на «Содержание и ремонт общего имущества», после чего плата увеличилась на 4 рубля (26,9 рубля за кв. метр).

Однако, после проведения проверки выяснилось, что не все жильцы приняли участие в собрании и проголосовали. Поэтому решение о повышение стоимости ремонта не могло быть принято.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Протоколы собрания жильцов признаны недействительными.

ЖКХ