«Иннопром»: Екатеринбург будет развивать сотрудничество с китайским городом Ордос

«Екатеринбург — это важный промышленный, торговый, финансовый и научный центр Российской Федерации с богатой историей, мощной индустриальной базой и огромным потенциалом для развития. Основываясь на принципах уважения и доверия, мы создаем платформу для взаимодействия. Давайте вместе использовать возможности для модернизации и писать новую главу сотрудничества между нашими городами», — заявил начальник управления коммерции Ордоса Бай Цзяньган, представлявший город по поручению мэра Ду Хуэйляна.