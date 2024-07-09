Самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане сдадут в эксплуатацию в июле

Открытие тоннеля позволит водителям беспрепятственно передвигаться в зимний период. Об этом на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова доложил министр транспорта Марат Карабаев.
Второй проект — автомобильный путепровод на станции Шамалган, имеющий важное транзитное значение для агломерации Алматы, протяженностью 6 км, будет открыт в сентябре.
Третий проект — ввод в эксплуатацию автодороги Мерке-Бурылбайтал протяженностью 262 км, соединяющей центральные и северные регионы страны с коридором «Западная Европа — Западный Китай».
Четвертый — строительство моста через Бухтарминское водохранилище длиной 1,3 км в Восточном Казахстане планируется завершить в этом году. Открытие моста обеспечит безопасное движение для жителей, которые в летний период пользуются паромом, а зимой передвигаются по льду.
«Мост соединит 4 района Восточно-Казахстанской области. Этот исторический проект обсуждался в течение 60 лет. Благодаря соответствующему решению главы государства проект реализуется и будет сдан в эксплуатацию до конца года», — сообщил Марат Карабаев.
Для развития туристической зоны Бокей Орда в Западном Казахстане до конца этого года будут полностью завершены капитальные ремонтные работы на автодорогах «Казталовка — Жәнібек» и «Өнеге — Бисен — Сайқын» общей протяженностью 245 км.