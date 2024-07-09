Самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане сдадут в эксплуатацию в июле

В этом году запланировано завершение нескольких важных проектов. Самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане, расположенный на перевале Шакпак баба в Туркестанской области (840 м), будет сдан в эксплуатацию в июле, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.