Еврокомиссия предоставит Молдове 72,5 миллиона евро кредитов и грантов

Так, кредит на 50 миллионов евро будет предоставлен в рамках оказания макрофинансовой помощи, еще 22,5 миллиона в виде грантов республика получит до конца июля.
«Эта финансовая поддержка поможет Молдове покрыть часть потребностей в финансировании на 2024 год и поддержать макроэкономическую стабильность, одновременно обеспечивая возможность проведения дальнейших реформ».
Это уже четвертый платеж Брюсселя Кишиневу в рамках макрофинансового пакета.
Общий объем макрофинансовой помощи ЕС для Молдовы составит 295 миллионов евро.