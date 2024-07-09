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Еврокомиссия предоставит Молдове 72,5 миллиона евро кредитов и грантов

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Еврокомиссия открыла для Молдовы кредит на льготных условиях, а также предоставит стране гранты.

Источник: Sputnik.md

Так, кредит на 50 миллионов евро будет предоставлен в рамках оказания макрофинансовой помощи, еще 22,5 миллиона в виде грантов республика получит до конца июля.

«Эта финансовая поддержка поможет Молдове покрыть часть потребностей в финансировании на 2024 год и поддержать макроэкономическую стабильность, одновременно обеспечивая возможность проведения дальнейших реформ».

говорится в заявлении комиссии.

Это уже четвертый платеж Брюсселя Кишиневу в рамках макрофинансового пакета.

Общий объем макрофинансовой помощи ЕС для Молдовы составит 295 миллионов евро.

ЕС
экономика