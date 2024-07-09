Челябинская область представила роботов на «Иннопроме-2024»

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2024». Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером представила одну из самых масштабных экспозиций. На стенде региона инновационные продукты и решения демонстрируют 25 промышленных предприятий Южного Урала.
— Здесь представлены инновационные предприятия, ориентированные на импортозамещение или импортоопережение, — отметил глава региона. — Есть ряд разработок, которых нет еще нигде в мире. Например, робот, который делает расцепку вагонов в автоматизированном режиме. Уверен, что РЖД будут применять эту технологию, а первые роботы появятся у нас на станции Челябинск.
В частности, челябинский «Завод Роботов» показал первую серийную модель промышленного робота-манипулятора, а компания «ПОЖТЕХСПАС» — робота-пожарного. Магнитогорская «Андроидная техника» презентует робототехнические комплексы для реабилитационной медицины и обслуживания железнодорожного транспорта.
Большой интерес вызывает продукция челябинского тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» — динамический комплекс для дистанционного управления беспилотной техникой с применением дополненной реальности.