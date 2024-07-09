Челябинская область представила роботов на «Иннопроме-2024»

— Здесь представлены инновационные предприятия, ориентированные на импортозамещение или импортоопережение, — отметил глава региона. — Есть ряд разработок, которых нет еще нигде в мире. Например, робот, который делает расцепку вагонов в автоматизированном режиме. Уверен, что РЖД будут применять эту технологию, а первые роботы появятся у нас на станции Челябинск.