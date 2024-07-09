Какие дороги введут в эксплуатацию в Казахстане в 2024 году

Вторая — автодорога «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» длиной 768 километров. На сегодняшний день нижний слой асфальта уложен на 751 километре (98%), а верхний слой — на 391 километре. Сообщается, что в июле в области Жетысу будет сдано два участка общей протяженностью 91 километр. Остальные работы по проекту будут завершены в Абайской области на объездной дороге города Аягоз. В целом все работы будут завершены и сданы до конца года.