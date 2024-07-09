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Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане

Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает Tengri Auto.

Выступая на заседании правительства, министр отметил, что тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами (Россия, Беларусь, Турция, Китай, Польша и другие).

«В этой связи прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20 процентов для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям».

сказал Карабаев.

Он подчеркнул, что основная нагрузка будет направлена на транзитные автомобили, проходящие через страну.

экономика