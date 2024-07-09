Через Приморье возобновлены поставки угля в северокорейский порт

В условиях недостатка провозных мощностей по железной дороге в адрес портов Приморского и Хабаровского краев, угольные трейдеры возобновили отгрузки в северокорейский город-порт Раджин через погранпереход Хасан (Приморский край) — Раджин (КНДР), сообщает ИА PrimaMedia.
Приморский край — единственный регион РФ, граничащий с КНДР. Железнодорожный переход Хасан (Приморский край) — Туманган (КНДР) был открыт в 2013 году для экспорта товаров в порт Раджин. Затем направление было закрыто из-за пандемии. Железнодорожное грузовое сообщение через погранпереход возобновилось в ноябре 2022 года.
Россия приостановила поставки угля через Приморье в Раджин ещё в 2017 году. Из этого порта уголь направлялся в Китай и Южную Корею.
Издание «Коммерсант» (18+) приводит данные угольного отчета Argus, согласно которому в апреле-мае 2024 года через Приморье в Раджин было перевезено 132 тысяч тонн угля.
Погрузка через Раджин, который не находится под санкциями ООН, позволяет обходить перегруженные пути к портам Дальнего Востока, отмечают эксперты издания. Дорога в Раджин обходится дороже, чем до порта Находка, примерно на $5−7 на тонну, а погрузка в северокорейском порту дешевле на $3−5 с тонны.
«Так что в целом экономика не должна быть сильно хуже, чем в восточном направлении. Зато с точки зрения доступа к порту — это дополнительные 2−3 млн тонн в год отгрузки в адрес Китая», — прокомментировал главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.
А так как порт Раджин не находится под санкциями ООН, то торговать через этот порт можно с любым покупателем, который корректно учитывает ограничения, связанные с санкциями.
Незамерзающий порт Раджин мощностью 5 млн тонн был запущен в эксплуатацию в конце 2013 года, после чего через него прошли несколько крупных поставок угля в КНР (до 5 млн тонн). В марте 2016 года из-за ядерных испытаний в КНДР Южная Корея вышла из проекта, введя в отношении Пхеньяна санкции.
Оператором порта Раджин является компания «Расонконтранс» (РКТ), совместное предприятие ОАО «Российские железные дороги» (70%) и КНДР (30%). СП находится в особой торгово-экономической зоне «Расон» со сроком аренды порта Раджин на 49 лет.
О поставках угля через Раджин президент РФ Владимир Путин говорил во время июньского визита в КНДР. Как рассказывал он, в Раджине построен современный мультимодальный перегрузочный терминал, который используется в том числе в интересах третьих стран.