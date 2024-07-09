Через Приморье возобновлены поставки угля в северокорейский порт

Незамерзающий порт Раджин мощностью 5 млн тонн был запущен в эксплуатацию в конце 2013 года, после чего через него прошли несколько крупных поставок угля в КНР (до 5 млн тонн). В марте 2016 года из-за ядерных испытаний в КНДР Южная Корея вышла из проекта, введя в отношении Пхеньяна санкции.