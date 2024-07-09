В Омске засыпают обратно котлован стройки на Пригородной

Напомним, что в четверг, 4 июля 2024 года, Советский районный суд Омска запретил продолжать строительство многоэтажного дома по улице Пригородной. Это связано с иском прокуратуры о признании разрешения на строительство, выданного администрацией города Омска, недействительным, а действий ООО «СЗ “Причал — 55” по строительству дома на Пригородной — незаконными. В пятницу, 5 июля 2024 года, на стройку пришли приставы, чтобы приостановить работы.