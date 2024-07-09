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В Омске засыпают обратно котлован стройки на Пригородной

Прокуратура Омска сообщила во вторник, 9 июля 2024 года, что контролирует исполнение решения суда об обязании ООО «СЗ “Причал-55” приостановить строительство жилого комплекса “Мирапорт” на ул. Пригородная.

Источник: Reuters

«В целях реализации требований судебного пристава-исполнителя об обеспечении прочности, устойчивости и сохранности конструкций застройщик по согласованию с ОСП по САО г. Омска УФССП России по Омской области ведет соответствующие мероприятия с использованием строительной техники, в том числе, осуществляя обратную засыпку котлована», — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, эти работы должны завершить к 10 июля 2024 года.

Напомним, что в четверг, 4 июля 2024 года, Советский районный суд Омска запретил продолжать строительство многоэтажного дома по улице Пригородной. Это связано с иском прокуратуры о признании разрешения на строительство, выданного администрацией города Омска, недействительным, а действий ООО «СЗ “Причал — 55” по строительству дома на Пригородной — незаконными. В пятницу, 5 июля 2024 года, на стройку пришли приставы, чтобы приостановить работы.

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