Омская область заняла девятое место в рейтинге Минпромторга России

Омская область заняла 9-е место в федеральном рейтинге эффективности органов исполнительной власти в сфере промышленности, составленным Минпромторгом России. Регион поднялся сразу на десять строчек в рейтинге, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Составители рейтинга оценивали регионы по пяти блокам: экономическое развитие субъекта; нормативно-правовая база региона; региональные меры господдержки и институты развития; взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности; деловая активность региона, молодежная политика, промышленный туризм; цифровая трансформация региона.
Омская область суммарно набрала 105,75 балла. Лучшие результаты у региона оказались в блоке «нормативно-правовая база региона». Он набрал 36 баллов.
«Это отличный результат слаженной работы областного Правительства и промышленных предприятий. По итогам прошлого года рост промышленного производства составил 5%, за первый квартал — 7,4%. Работу продолжаем», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Ранее мы писали, что Омская область вошла в лидеры Национального туристического рейтинга.