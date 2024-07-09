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Завод троллейбусов Челябинске увеличит мощности

Челябинская область и Группа «Синара» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере городского электротранспорта.

Источник: пресс-служба губернатора

Завод троллейбусов в Челябинске увеличит мощности и выпустит первый электробус. Об этом сообщили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш на международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

— «Синара» — серьезный партнер, — отметил Алексей Текслер. — В этом году должны завершить сертификацию электробуса. Первые появятся в Магнитогорске, думаю, уже в следующем году.

В свою очередь, Виктор Леш сообщил, что в 2025—2026 годах Группа «Синара» увеличит производственные мощности завода в Челябинске.

Кроме того, соглашение предусматривает модернизацию троллейбусной инфраструктуры. В результате город получит 168 единиц современной техники по большей части с увеличенным автономным ходом.

Также Алексей Текслер и Виктор Леш ознакомились с макетом первого российского высокоскоростного электропоезда, двигатели для которого будут производиться в Челябинске. Новый поезд способен развивать скорость до 400 километров в час.