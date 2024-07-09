Завод троллейбусов Челябинске увеличит мощности

Завод троллейбусов в Челябинске увеличит мощности и выпустит первый электробус. Об этом сообщили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш на международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
— «Синара» — серьезный партнер, — отметил Алексей Текслер. — В этом году должны завершить сертификацию электробуса. Первые появятся в Магнитогорске, думаю, уже в следующем году.
В свою очередь, Виктор Леш сообщил, что в 2025—2026 годах Группа «Синара» увеличит производственные мощности завода в Челябинске.
Кроме того, соглашение предусматривает модернизацию троллейбусной инфраструктуры. В результате город получит 168 единиц современной техники по большей части с увеличенным автономным ходом.
Также Алексей Текслер и Виктор Леш ознакомились с макетом первого российского высокоскоростного электропоезда, двигатели для которого будут производиться в Челябинске. Новый поезд способен развивать скорость до 400 километров в час.