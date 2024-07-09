Собянин: в Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

Во всех взрослых поликлиниках столицы в настоящий момент работает система поддержки принятия врачебных решений. На основе многих факторов и данных сервис предлагает врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза. Также система подготавливает пакет необходимых исследований и консультацией. При этом в любом случае окончательное решение принимает специалист.