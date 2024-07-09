Собянин: в Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) собрала в онлайн-доступе информацию о записи ко врачам, плановых и экстренных госпитализациях, назначениях и рецептах, прививках и другую.
Собянин отметил, что городские поликлиники, скорая помощь и 17 больниц перешли на безбумажный формат работы. Также к ЕМИАС постепенно подключаются федеральные клиники, в которых каждый год тысячи москвичей получают медпомощь.
В то же время продолжается развитие цифровых сервисов, в частности, на основе искусственного интеллекта (ИИ).
«Более 50 сервисов автоматизированной расшифровки лучевых снимков способны обнаружить признаки 37 различных заболеваний, включая онкологию, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и многие другие. Точность диагностики достигает 95%», — пояснил градоначальник.
Сейчас заключения ИИ проверяют врачи, в дальнейшем — он сможет работать автономно.
Во всех взрослых поликлиниках столицы в настоящий момент работает система поддержки принятия врачебных решений. На основе многих факторов и данных сервис предлагает врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза. Также система подготавливает пакет необходимых исследований и консультацией. При этом в любом случае окончательное решение принимает специалист.
Кроме того, теперь работающим жителям столицы не нужно идти в поликлинику, чтобы закрыть больничный. Если жалоб нет, электронный листок нетрудоспособности могут закрыть дистанционно, а позже направят работодателю.
По словам Собянина, за чуть более чем 10 лет цифровизация стала неотъемлемой частью столичной медицины.