Мэрия выдала разрешение на строительство института экономики в Екатеринбурге

Как указано в документах, институт появится на ул. 100-летия Уральского университета и войдет в состав кампуса УрФУ. Разрешение на первый этап строительства получила московская публично-правовая компания «Единый заказчик» (структура Минстроя РФ). Площадь нового объекта составит 35,7 тыс. кв. м. Разрешение получено 28 июня и будет действовать до апреля 2027 года.
Мэрия также выдала компании разрешения на третий этап строительство здания учебного корпуса специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) и на второй этап строительства здания учебного корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий.
Напомним, компания «Единый заказчик» заключила с уральской компанией «Синара-Девелопмент» госконтракт на строительство студенческого кампуса на базе Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском (район Екатеринбурга). По итогам аукциона, «Синара-Девелопмент» предложила выполнить работы за 17,4 млрд руб. Новый учебный кампус строится в несколько этапов и будет рассчитан более чем на 8 тыс. студентов. Сейчас на территории уже построены пять комплексов общежитий, общественный центр, медицинский центр, спортивные объекты. Во второй этап строительства войдут объекты, на которые мэрия выдала новые разрешения на строительство.
По данным гендиректора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, строительство второй очереди планируют завершить осенью 2025 года.