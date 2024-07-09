Мэрия выдала разрешение на строительство института экономики в Екатеринбурге

Напомним, компания «Единый заказчик» заключила с уральской компанией «Синара-Девелопмент» госконтракт на строительство студенческого кампуса на базе Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском (район Екатеринбурга). По итогам аукциона, «Синара-Девелопмент» предложила выполнить работы за 17,4 млрд руб. Новый учебный кампус строится в несколько этапов и будет рассчитан более чем на 8 тыс. студентов. Сейчас на территории уже построены пять комплексов общежитий, общественный центр, медицинский центр, спортивные объекты. Во второй этап строительства войдут объекты, на которые мэрия выдала новые разрешения на строительство.