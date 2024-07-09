Около 1 тысячи мегаватт выбыло из энергосистемы Ростовской области

Для нормализации энергоснабжения в регионе прекратили все плановые ремонты на генерирующем оборудовании и запитали отдельные районы Дона от смежных территорий, в частности, от ЛНР и Волгоградской области. Кроме того, на обсуждение вынесли вопрос о строительстве магистральных объектов электросетей.