Около 1 тысячи мегаватт выбыло из энергосистемы Ростовской области

Веерные отключения электричества, которые проводились в Ростовской области накануне, были связаны с потерей около 1 тысячи мегаватт. Об этом говорится в телеграм-канале донского правительства.
По данным властей, часть энергоресурса выбыла из системы «из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков АЭС, а также аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2».
Для нормализации энергоснабжения в регионе прекратили все плановые ремонты на генерирующем оборудовании и запитали отдельные районы Дона от смежных территорий, в частности, от ЛНР и Волгоградской области. Кроме того, на обсуждение вынесли вопрос о строительстве магистральных объектов электросетей.
Напомним, 8 июля частично в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге из-за жары и нагрузки на сети вводился временный график отключения электроснабжения.
Добавим, в ночь на 9 июля после атаки украинских БПЛА произошел пожар на подстанции в Родионово-Несветайском районе.