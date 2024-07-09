Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 1 тысячи мегаватт выбыло из энергосистемы Ростовской области

Власти сообщили о потере почти 1 тысячи мегаватт в энергосистеме Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Веерные отключения электричества, которые проводились в Ростовской области накануне, были связаны с потерей около 1 тысячи мегаватт. Об этом говорится в телеграм-канале донского правительства.

По данным властей, часть энергоресурса выбыла из системы «из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков АЭС, а также аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2».

Для нормализации энергоснабжения в регионе прекратили все плановые ремонты на генерирующем оборудовании и запитали отдельные районы Дона от смежных территорий, в частности, от ЛНР и Волгоградской области. Кроме того, на обсуждение вынесли вопрос о строительстве магистральных объектов электросетей.

Напомним, 8 июля частично в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге из-за жары и нагрузки на сети вводился временный график отключения электроснабжения.

Добавим, в ночь на 9 июля после атаки украинских БПЛА произошел пожар на подстанции в Родионово-Несветайском районе.

энергетика