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В Омской области ликвидировали транспортное предприятие с 30-летней историей

«СуперОмску» стало известно о ликвидации ОАО «Любинское автотранспортное предприятие», провозглашенной в понедельник, 8 июля 2024 года. Таким образом завершилась банкротная процедура в отношении предприятия, которое вело свою деятельность с 1993 года. Иск подан еще в 2019 году, банкротом «Любинское автотранспортное предприятие» признано в конце 2020-го.

По состоянию на 2019 год в арсенале компании насчитывалось не менее шести транспортных средств, по преимуществу автобусов ПАЗ. В преддверии завершения процедуры банкротства с торгов продали принадлежавшее предприятию здание по адресу Восточная, 68, в рабочем поселке Любинский площадью свыше 1,2 тысячи кв. м. Новым владельцем объекта недвижимости стал омский предприниматель Виталий Помошников, специализирующийся, согласно ЕГРЮЛ, на розничной торговле.

Что касается самого предприятия, до запуска банкротной процедуры оно привлекалось к оказанию услуг по перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, в основном в границах «родного» Любинского района.