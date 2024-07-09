В Омской области ликвидировали транспортное предприятие с 30-летней историей

По состоянию на 2019 год в арсенале компании насчитывалось не менее шести транспортных средств, по преимуществу автобусов ПАЗ. В преддверии завершения процедуры банкротства с торгов продали принадлежавшее предприятию здание по адресу Восточная, 68, в рабочем поселке Любинский площадью свыше 1,2 тысячи кв. м. Новым владельцем объекта недвижимости стал омский предприниматель Виталий Помошников, специализирующийся, согласно ЕГРЮЛ, на розничной торговле.