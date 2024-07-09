В Самарской области введут новый мусорный тариф

Осенью 2024 года в Самарской области в силу может вступить новый «мусорный» норматив. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованного на сайте регионального департамента ценового и тарифного регулирования, пишет 63.ру.
Новая строчка в квитанциях местных жителей появилась еще в 2019 году. Власти губернии создали регоператора, который и курировал вопросы, связанные с мусором. Все платежи и переходили к «ЭкоСтройРесурсу». По заявлению чиновников, порядка в этой сфере должно было стать больше. Твердые отходы должны были вывозить вовремя, да и стало понятно, кому адресовать все претензии. Но в итоге ситуация стала не такой радужной, как ожидалось. Во-первых, контейнерные площадки не только остались неухоженными, но и зачастую переполненными. А во-вторых, многих возмутила система начисления платы за эту услугу ЖКХ. Ее стали рассчитывать не по количеству прописанных людей, а по квадратным метрам. Самарцы посчитали это несправедливым, и даже выходили на митинги, чтобы пересмотреть мусорную реформу.
В итоге уже больше 5 лет самарцы платят за вывоз мусора по утвержденным ранее правилам. Но это распространяется только для городов. В сельской местности ситуация немного иная. Здесь плату за обращение с ТКО считают по количеству проживающих людей.
Но в конце июня 2024 года врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что тариф нужно пересмотреть. В городских округах расчет будут проводить исходя из количества проживающих людей, а не квадратных метров жилья.
И сейчас представители профильного департамента начали подготовку к введению нового норматива. Проект документа опубликовали на сайте ведомства.