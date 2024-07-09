В Самарской области введут новый мусорный тариф

Новая строчка в квитанциях местных жителей появилась еще в 2019 году. Власти губернии создали регоператора, который и курировал вопросы, связанные с мусором. Все платежи и переходили к «ЭкоСтройРесурсу». По заявлению чиновников, порядка в этой сфере должно было стать больше. Твердые отходы должны были вывозить вовремя, да и стало понятно, кому адресовать все претензии. Но в итоге ситуация стала не такой радужной, как ожидалось. Во-первых, контейнерные площадки не только остались неухоженными, но и зачастую переполненными. А во-вторых, многих возмутила система начисления платы за эту услугу ЖКХ. Ее стали рассчитывать не по количеству прописанных людей, а по квадратным метрам. Самарцы посчитали это несправедливым, и даже выходили на митинги, чтобы пересмотреть мусорную реформу.