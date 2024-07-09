Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Монетарный регулятор уведомил их о выпуске в обращение коллекционных монет, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева.
«Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии “Выдающиеся события и люди”.
Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
О коллекционных монетах QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL
Каныш Сатпаев — советский ученый-геолог, научный и общественный деятель, профессор, первый президент Академии наук Казахской ССР.
Монета номиналом 2 тыс. тенге, на которой изображено кольцо из тантала пурпурного цвета, что является отсылкой к цвету марганцевой руды, минерала, крупное месторождение которого было открыто и разработано К. Сатпаевым близ населенного пункта Жезды.
Марганец активно использовался при производстве стальных сплавов для бронетехники во время Великой Отечественной войны, выдавая более 70% марганцевых руд в СССР.
Монеты изготовлены:
- в биколорном исполнении (диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, кольцо — из тантала массой 40 граммов), масса монеты — 74 грамма, диаметр — 50 мм, качество — proof, номинал — 2 тыс. тенге, тираж — 300 штук;
- из сплава мельхиор (МН 25), масса монеты — 15 граммов, диаметр — 33 мм, качество — brilliant uncirculated, номинал — 200 тенге, тираж — 5 тыс. штук.
«Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны».
Биколорные монеты выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.