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Совмин Беларуси определил юрлицам и ИП помещения для оказания услуг размещения

Юрлицам и ИП назвали помещения, которые можно использовать для оказания услуг по размещению.

Источник: Комсомольская правда

Совет Министров Беларуси принял постановление «О средствах размещения», которое опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

В нем говорится о помещениях, используемых юридическими лицами и ИП для оказания услуг по размещению.

Прописано, что к ним относятся номера, комнаты и иные помещения, расположенные в гостиницах, аквателях, апарт-отелях, мотелях, спа-отелях, хостелах, кемпингах, оздоровительных организациях, санаторно-курортных организациях, а также домах охотника и рыболова, домах охотника (рыбака), шале, бунгало.

Постановление вступило в силу с 7 июля 2024 года.

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