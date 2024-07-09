Совмин Беларуси определил юрлицам и ИП помещения для оказания услуг размещения

Совет Министров Беларуси принял постановление «О средствах размещения», которое опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.
В нем говорится о помещениях, используемых юридическими лицами и ИП для оказания услуг по размещению.
Прописано, что к ним относятся номера, комнаты и иные помещения, расположенные в гостиницах, аквателях, апарт-отелях, мотелях, спа-отелях, хостелах, кемпингах, оздоровительных организациях, санаторно-курортных организациях, а также домах охотника и рыболова, домах охотника (рыбака), шале, бунгало.
Постановление вступило в силу с 7 июля 2024 года.