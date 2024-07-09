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Петербуржцам рассказали, кто зарабатывает по 600 тыс. рублей в городе

Высокую зарплату предлагают руководителю отдела продаж.

Источник: Reuters

Аналитики назвали специальности, которые предполагают высокий доход. Заработную плату от 600 тысяч рублей предлагают руководителю отдела продаж. Об интересных вакансиях рассказали на телеканале «Санкт-Петербург».

Эксперты проанализировали 135 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Зарплату от 350 тыс. рублей предлагают врачу-стоматологу. Идеальный кандидат должен иметь высшее медицинское образование, опыт работы от трех лет и действующий сертификат специалиста, рассказали в Superjob.

Зарплату от 250 тыс. рублей готовы платить финансовому директору. В топ-5 по зарплате попала вакансия специалиста по программному обеспечению «1С», доход специалиста составит более 222 тыс. рублей. Пятерку замыкает вакансия мастера-отделочника, его денежное вознаграждение составит более 200 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали очередного руфера-экскурсовода.