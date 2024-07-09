Петербуржцам рассказали, кто зарабатывает по 600 тыс. рублей в городе

Эксперты проанализировали 135 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Зарплату от 350 тыс. рублей предлагают врачу-стоматологу. Идеальный кандидат должен иметь высшее медицинское образование, опыт работы от трех лет и действующий сертификат специалиста, рассказали в Superjob.