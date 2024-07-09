В экономике — полный провал, зато экспорт ИТ-услуг только растет: Тут зафиксирован самый большой рост экономического сектора в Молдове

В первом квартале 2024 года экспорт ИТ-услуг зарегистрировал значительный рост на 14,2%, достигнув $151,17 млн, что составляет 26,7% от общего экспорта услуг страны, согласно данным Национального банка Молдовы.
В 2010 году сектор ИТ ежегодно генерировал лишь 800 млн леев, и только 35% от этой суммы составляли услуги, предназначенные для экспорта. За 14 лет индустрия программного обеспечения стала базовой отраслью экономики Республики Молдова: выросла в 16 раз за 13 лет.
Это самый большой рост экономического сектора в Республике Молдова.