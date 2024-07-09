В Казани началось строительство канатной дороги за 4,5 млрд рублей

Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции, посвященной выставке строительных материалов, технологий и оборудования «Стройка».

Из выделенных 4,5 миллиардов рублей на ее постройку, 3,5 миллиарда составляют заемные средства, а 1 миллиард рублей — средства инвестора.

Талия Минуллина отметила, что проект планировки и межевания территории уже утвержден, а эскизный проект получил одобрение от главного архитектора города Ильсияр Тухватуллиной.

Протяженность канатной дороги составит порядка 2,9 километра. Канатная дорога будет иметь 3 станции на обоих берегах Казани. Первая станция будет расположена у парка Горького, вторая — у экстрим-парка «Урам», а третья — недалеко от «Ак Барс Арены». Весь путь по канатной дороге займет порядка 10 минут.