В Юго-Западном районе Екатеринбурга снесут 12 домов в частном секторе

— В случае, если по истечении 90 дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы одним из правообладателей изымаемой недвижимости не представлено подписанное соглашение, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, — сообщается в постановлении.