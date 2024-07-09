В Юго-Западном районе Екатеринбурга снесут 12 домов в частном секторе

В Екатеринбурге под снос отдали 12 частных домов в Юго-Западном районе. Они находятся вблизи улиц Московской и Фурманова. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Застройкой будущего участка займется компания «Брусника». Застройщик будет организовывать оценку участков и домов. А также вести переговоры с собственниками и осуществлять снос. В случае несогласия жителей разбирательства будут проходить через суд.
— В случае, если по истечении 90 дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы одним из правообладателей изымаемой недвижимости не представлено подписанное соглашение, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, — сообщается в постановлении.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится новый жилой комплекс «Настоящий» на Эльмаше. Три жилых дома появятся вдоль проспекта Космонавтов. Первое 30-этажное здание будет введено в эксплуатацию в 2026 году. Третье и второе высотой 21 этаж заселят в 2027 году.