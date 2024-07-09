Налоговая сообщила, сколько человек «вышли из тени» и стали самозанятыми

Он напомнил, что в приложении оформляются чеки, налог начисляется автоматически. Такой вариант был введен с начала 2023 года. Нужно перечислить в казну 10% от выручки, если за календарный год доход не превысил 60 тысяч рублей. Все, что выше этой планки, облагается по ставке 20%. В нее включены и налог, и сбор для ФСЗН.