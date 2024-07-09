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Налоговая сообщила, сколько человек «вышли из тени» и стали самозанятыми

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Количество самозанятых до начала 2023 года было чуть более 100 тысяч, сообщил журналистам начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

Источник: Sputnik.by

«Это те лица, которые уплачивали, например, единый налог. Репетиторы, парикмахеры, отдельные виды строительных работ. Различные категории», — пояснил он.

На 1 июля нынешнего года более 150 тысяч человек — плательщики налога на профдоход.

«Приятно то, что в налоговый режим перешли не только ряд лиц, которые применяли другие специальные налоговые режимы, но и более 50% от плательщиков ранее не применяли налоговые режимы, не были зарегистрированы в качестве ИП, то есть лица вошли в легальную деятельность».

отметил представитель налоговой.

Исходя из его слов, свыше 75 тысяч человек вышли из теневой экономики с помощью приложения для самозанятых. Через него автоматически начисляется налог на профдоход. За полтора года физлица (пользователи приложения) оформили более 10 миллионов электронных чеков на 1,5 миллиарда рублей.

«Это не может не радовать, потому что это действительно удобный налоговый режим», — считает Ковалевский.

Он напомнил, что в приложении оформляются чеки, налог начисляется автоматически. Такой вариант был введен с начала 2023 года. Нужно перечислить в казну 10% от выручки, если за календарный год доход не превысил 60 тысяч рублей. Все, что выше этой планки, облагается по ставке 20%. В нее включены и налог, и сбор для ФСЗН.

экономика
налоги
занятость