Налоговая сообщила, сколько человек «вышли из тени» и стали самозанятыми

«Это те лица, которые уплачивали, например, единый налог. Репетиторы, парикмахеры, отдельные виды строительных работ. Различные категории», — пояснил он.
На 1 июля нынешнего года более 150 тысяч человек — плательщики налога на профдоход.
«Приятно то, что в налоговый режим перешли не только ряд лиц, которые применяли другие специальные налоговые режимы, но и более 50% от плательщиков ранее не применяли налоговые режимы, не были зарегистрированы в качестве ИП, то есть лица вошли в легальную деятельность».
Исходя из его слов, свыше 75 тысяч человек вышли из теневой экономики с помощью приложения для самозанятых. Через него автоматически начисляется налог на профдоход. За полтора года физлица (пользователи приложения) оформили более 10 миллионов электронных чеков на 1,5 миллиарда рублей.
«Это не может не радовать, потому что это действительно удобный налоговый режим», — считает Ковалевский.
Он напомнил, что в приложении оформляются чеки, налог начисляется автоматически. Такой вариант был введен с начала 2023 года. Нужно перечислить в казну 10% от выручки, если за календарный год доход не превысил 60 тысяч рублей. Все, что выше этой планки, облагается по ставке 20%. В нее включены и налог, и сбор для ФСЗН.