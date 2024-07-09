В Новосибирске снесут квартал на Расточке — об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска. Микрорайон попал под программу КРТ и теперь на его месте планируется строительство высотных жилых домов от 9 до 30 этажей.