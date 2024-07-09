В Новосибирске снесут квартал на Расточке — об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска. Микрорайон попал под программу КРТ и теперь на его месте планируется строительство высотных жилых домов от 9 до 30 этажей.
— Постановляю: принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки города Новосибирска площадью 44919 кв. метров на улицах Бурденко, Горбаня, Бебеля, 2-й Бурденко в Кировском районе, — говорится в документе мэрии.
Реализовать условия, указанные в документе, необходимо до 2032 года. Компанию, которая будет благоустраивать территорию, определят по результатам торгов.
Отметим, что на территории исторического района города расположены здания послевоенного времени. Фактурная архитектура здесь может напомнить здания «флорентийского ренессанса», оттого и пошло его негласное название «Сибирская Флоренция».