Есть ли жизнь после льготных ипотек: что изменится на рынке недвижимости Челябинской области в 2024 году

Да и статистика говорит сама за себя: за январь-май в Челябинской области ввели в эксплуатацию 827 тыс. кв. м. жилья, из них на ИЖС пришлось больше половины — 592 тыс. кв. м. По данным Наш.дом.рф, многоэтажек в этом году ввели на 50% меньше аналогичного периода прошлого года, а частных домов наоборот на 13% больше. Тренд на «загородку» начался еще в период пандемии и набирал обороты с расширением льготных программ на этот вид недвижимости. Но ключевым моментом все-таки стало то, что квадратный метр ИЖС стоит дешевле — иногда в 1,5−2 раза. В «Этажах» рассказали, что на рынке становится больше девелоперов, которые специализируются на малоэтажном индивидуальном строительстве, выросла популярность быстровозводимых каркасных домов, а сроки строительства сократились до двух месяцев.