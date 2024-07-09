Есть ли жизнь после льготных ипотек: что изменится на рынке недвижимости Челябинской области в 2024 году

С 1 июля рынок недвижимости сильно изменился. Закрытие льготной ипотеки и пересмотр условий «Семейной» буквально перевернули его с ног на голову. Купить квартиру по более-менее низким ставкам в кредит теперь практически невозможно. Как все это отразится на жилищном строительстве? Выделили с экспертами компании «Этажи» несколько трендов, которые будут актуальны в этом году.
ПЕРЕХОДИМ НА НАЛИЧКУ?
Риелторы и застройщики признаются: с начала весны, когда объявили о стопе ипотечных госпрограмм, покупатели максимально пытались успеть провести сделки. Банки, что лукавить, даже вводили дополнительные меры — например, увеличивали первоначальный взнос до 60% или добавляли условие, что купля-продажа должна пройти до 1 июля. По данным Банка России, только за май в Челябинской области выдали 4 335 ипотечных жилищных кредитов на сумму 11,7 млрд рублей. И сумма, и объемы росли с каждым месяцем — за пять месяцев этого года южноуральцы оформили 16 752 кредита на 43,7 млрд рублей.
И если до 1 июля речь шла об ажиотаже на первичном рынке, то после — о перетекании спроса на вторичный и вероятность коррекции цен на новостройки. Ведь именно доступная ипотека рождала высокий спрос на строящееся жилье, что «тянуло» ценник вверх. С завершением госпрограммы и пересмотром условий по «Семейной ипотеке» все больше клиентов будут выбирать покупку квартиры за наличный расчет. По прогнозу директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, с рынка могут уйти до 50% клиентов, которые заинтересованы в «Семейной ипотеке».
УЕЗЖАЕМ ЗА ГОРОД.
Уже несколько лет в Челябинской области растет доля тех, кто готов сменить жизнь в многоэтажке на загородный дом.
Да и статистика говорит сама за себя: за январь-май в Челябинской области ввели в эксплуатацию 827 тыс. кв. м. жилья, из них на ИЖС пришлось больше половины — 592 тыс. кв. м. По данным Наш.дом.рф, многоэтажек в этом году ввели на 50% меньше аналогичного периода прошлого года, а частных домов наоборот на 13% больше. Тренд на «загородку» начался еще в период пандемии и набирал обороты с расширением льготных программ на этот вид недвижимости. Но ключевым моментом все-таки стало то, что квадратный метр ИЖС стоит дешевле — иногда в 1,5−2 раза. В «Этажах» рассказали, что на рынке становится больше девелоперов, которые специализируются на малоэтажном индивидуальном строительстве, выросла популярность быстровозводимых каркасных домов, а сроки строительства сократились до двух месяцев.
Рост объемов ИЖС может вызвать и введение эскроу загородном домостроении — аналогичный механизм при возведении многоэтажек, призванный обезопасить покупателей. То есть покупатель вносит деньги на эскроу-счет и они замораживаются, подрядчик их получает только когда сдаст объект.
ЭКОНОМИМ НА КВАДРАТАХ.
Еще один тренд — спрос на небольшие квартиры. По данным компании «Этажи», за последние шесть лет средняя площадь приобретаемой в новостройке квартиры снизилась на 1,8 кв.м. Учитывая рост цены на квадратный метр (в Челябинске, по статистике Домклика, квадрат в новостройке сейчас стоит 135,4 тыс. рублей), выбор в пользу малогабаритного жилья закономерен. Правда, этот тренд немного тормозила льготная ипотека — можно было взять чуть дороже, но платеж за счет ставки был подъемным. Но сейчас эксперты полагают, спрос на студии и небольшие однушки снова начнет расти.
По данным минстроя РФ, в Челябинской области 27% всего строящегося сейчас жилья в многоэтажках — квартиры 35−45 «квадратов», 23% — 55−70 кв. м. А вот на малышек до 25 «квадратов» приходится всего 6% — 1 576 квартир.
Как отмечают риелторы, в условиях роста цен покупатели все чаще смотрят на квартиры с готовым ремонтом, а иногда даже с мебелью и техникой. Таких объектов в Челябинске не так много, чаще застройщики предлагают покупателям самостоятельно заниматься отделкой.