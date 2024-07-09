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Новые высотки построят в Красноглинском и Советском районах Самары

Мэрия Самары согласовала архитектурный облик двух новых многоэтажек.

Источник: Комсомольская правда

В Красноглинском и Советском районе Самары построят две новые высотки, их архитектурно-градостроительный облик согласовали в мэрии. Первая многоэтажка появится в поселке Управленческий на пересечении улиц Сергея Лазо и Парижской Коммуны, а вторая — на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.

— Было рассмотрено заявление ООО «Специализированный застройщик “Самара-Базис”, — сообщается в документе о согласовании облика высотки в Управленческом.

На пересечении улиц Сергея Лазо и Парижской Коммуны построят жилой дом высотой 11 этажей с нежилыми помещениями и подземным паркингом.

А на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко появится жилой дом высотой 17 этажей, заявление на его согласование подавал «Специализированный застройщик “Скай”.

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