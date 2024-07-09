Новые высотки построят в Красноглинском и Советском районах Самары

В Красноглинском и Советском районе Самары построят две новые высотки, их архитектурно-градостроительный облик согласовали в мэрии. Первая многоэтажка появится в поселке Управленческий на пересечении улиц Сергея Лазо и Парижской Коммуны, а вторая — на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.