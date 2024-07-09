Репатрианты получили новое жилье в Крыму

Крымчане из реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Крыму. Сразу 162 семьи будут жить в новом многоквартирном доме в Симферополе. Дом был построен в рамках государственной программы «Республика Крым — территория межнационального согласия». На его постройку было выделено 716 миллионов рублей.
Два других дома для репатриантов будут сданы в этом году. Также в рамках программы в ближайшее время построят еще несколько новых многоквартирных домов в разных городах Крыма, сообщает председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа.
«В этом году планируется сдать еще два многоквартирных дома. Это город Бахчисарай и Феодосия. У них большая степень исполнения. В разной степени готовности еще восемь домов».
После присоединения Крыма к России жилищный вопрос был решен для 1200 семей из числа реабилитированных народов. Столько же семей получат собственное жилье в ближайшие годы.