Репатрианты получили новое жилье в Крыму

Два других дома для репатриантов будут сданы в этом году. Также в рамках программы в ближайшее время построят еще несколько новых многоквартирных домов в разных городах Крыма, сообщает председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа.