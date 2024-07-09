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Мишустину показали отечественный пикап Sollers

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Источник: © РИА Новости

Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).

«То, что обещали, сделали», — заявил Мишустин после того, как осмотрел машину.

«Соллерс» — автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом «Соллерс Алабуга» в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.

автопром