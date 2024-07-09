Сделку по продаже Qazaq Air завершат до конца сентября — Карабаев

«Завершение сделки ожидаем до конца сентября. Контрактом предусматривается обязательная оплата всего долга Qazaq Air, предусматриваются обязательства выкупающей компании по регистрации не менее 20 воздушных судов для компании, которые будут работать внутри страны и по международным направлением. Но сам инвестор планирует до 50 воздушных судов привезти».
В итоге, по его словам, на рынке Казахстана появится «достаточно сильный игрок».
«Как известно, у “Скат” и “Эйр Астана” по 54 борта. Это повлияет на конкуренцию и доступность авиабилетов. Сделку ведет “Самрук-Казына”, стоимость сделки есть, по-моему была порядка 2 млрд тенге. По Qazaq Air хочу сказать, что очень хорошая сделка, потому что долг полностью будет выплачен иностранной компанией, плюс за 5 лет 50 бортов. Это существенный вклад в авиаотрасль Казахстана».