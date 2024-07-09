Сделку по продаже Qazaq Air завершат до конца сентября — Карабаев

«Как известно, у “Скат” и “Эйр Астана” по 54 борта. Это повлияет на конкуренцию и доступность авиабилетов. Сделку ведет “Самрук-Казына”, стоимость сделки есть, по-моему была порядка 2 млрд тенге. По Qazaq Air хочу сказать, что очень хорошая сделка, потому что долг полностью будет выплачен иностранной компанией, плюс за 5 лет 50 бортов. Это существенный вклад в авиаотрасль Казахстана».