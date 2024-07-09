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Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 9 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 9 июля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0058 — его курс составил Br3,2061 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,006 и составил Br4,3915 за 10 юаней.

Курс российского рубля повысился на Br0,004 и составил Br3,6468 за 100 российских рублей.

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