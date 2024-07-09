Роботы, дроны и нефтегазовая «Елка»: что представила Челябинская область на «Иннопроме-2024»

Основная тема «Иннопрома-2024», проходящего с 8 по 11 июля в Екатеринбурге — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». О том, каким этот образ видят представители промышленных предприятий Челябинской области, можно было судить по стенду региона, который вновь оказался в первом павильоне выставки. Значительное внимание южноуральских промышленников сосредоточено на развитии робототехники.
Сколько человек заменит челябинский робот
Челябинский завод роботов, который получил большую известность в стране после визита президента Владимира Путина, представил на «Иннопроме-2024» первую серийную модель промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120−2900.
— Восемь таких устройств уже успешно работают у нашего первого заказчика — Челябинского кузнечно-прессового завода. А в августе 2024 года модель поступит в свободную продажу, — сообщила КП-Челябинск директор по маркетингу компании «Русский Робот» Анастасия Шершнева.
Это полностью российская разработка, выполненная с использованием отечественного программного обеспечения. Устройство грузоподъемностью 120 килограммов способно заменить до шести человек.
— В конце года мы выпустим на рынок новую модель — робота-манипулятора грузоподъемностью шесть килограммов. Этого «малыша» можно использовать и на крупном предприятии, и в учебных цехах, — отметила Анастасия Шершнева.
В планах Челябинского завода роботов — создание не только манипуляторов, но и устройств, которые будут вести покраску.
Две компании из Челябинской области предложили гостям выставки погрузиться в виртуальную реальность. На стенде завода «ДСТ-Урал» с помощью VR-очков можно было получить азы в управлении бульдозером Д12 на оцифрованном Калачевском полигоне. А Усть-Катавский вагоностроительный завод организовал виртуальное путешествие в кабину своего самого инновационного трамвая «Кастор», который уже курсирует по улицам Екатеринбурга.
НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска, отправившее на орбиту знаменитого робота «Федора», на этот раз ограничилось «всего» двумя роботизированными комплексами. Различные модификации комплекса «Ортез» помогают проводить реабилитацию постинсультных пациентов даже в самых сложных случаях, когда у них полностью отсутствует двигательная активность.
Большой интерес у посетителей вызывал и манипулятор, позволяющий делать расцепку вагонов без участия человека. Этот проект «Андроидная техника» ведет в тесном сотрудничестве с РЖД. Главной же новинкой магнитогорской компании стал очередной «импортозамещающий продукт» — новые бесколлекторные электродвигатели для станков с ЧПУ. В России у них пока нет аналогов.
Высокотехнологичная «Елка»
Но не одними роботами удивляли посетителей выставки южноуральцы. Челябинский механический завод показал макет своего знаменитого крана «Челябинец» проекта «Антарктика» грузоподъемностью 80 тонн, который сейчас строит станцию «Восток» на самом холодном континенте. Он может работать при температуре до −70 градусов по Цельсию. Модель сконструирована таким образом, что там просто нечему ломаться, отметили представители предприятия.
Автомобильный завод «Урал» привез новую электрическую модель своего грузовика, а дочка Челябинского компрессорного завода — компания «ЧКЗ-Инструменты» — ферросплавные стержни, сверла и другой инструмент, способный конкурировать с зарубежными аналогами.
Несмотря на июльскую жару, у стенда Челябинской области была даже своя «Елка». Именно так называется часть устьевого оборудования для нефтегазовых месторождений, которую представил новичок «Иннопрома» — челябинская компания «Анеко». Челябинская высокотехнологичная «Елка» способна выдерживать большие нагрузки в агрессивной среде, делая работу нефтяников и газовиков более безопасной. Еще один челябинский новичок «Иннопрома» — компания «Технопорт» — показала свои FPV-дроны, которые сейчас активно используются в зоне СВО. Но они также способны выполнять и гражданские задачи.
Некоторые компании из Челябинской области представили проекты, напрямую не связанные с их основной деятельностью. Например, «Метран» — лидер в производстве измерительного оборудования — привез на «Иннопром» стартапы, которые поддерживает и финансово, и организационно. Речь о компактном турбореактивном двигателе и мотосерфе — доске с мотором для водных прогулок. По словам представителей компании, вторая разработка уже вышла в мелкосерийное производство и пользуется вниманием заказчиков.
От роботов к «умным» домам
По традиции на «Иннопроме» заключается большое количество различных соглашений и контрактов, которые предприятия готовили не один месяц. Не стала исключением и нынешняя выставка. Только компания «Ростелеком» заключила несколько важных соглашений с челябинскими промышленниками. Также при участии губернатора Алексея Текслера было подписано соглашение о реализации в Челябинске проекта «Умные дома и города». Возможно, продукты, созданные на основе таких договоров, превратятся в экспонаты следующих «иннопромов».