Роботы, дроны и нефтегазовая «Елка»: что представила Челябинская область на «Иннопроме-2024»

Несмотря на июльскую жару, у стенда Челябинской области была даже своя «Елка». Именно так называется часть устьевого оборудования для нефтегазовых месторождений, которую представил новичок «Иннопрома» — челябинская компания «Анеко». Челябинская высокотехнологичная «Елка» способна выдерживать большие нагрузки в агрессивной среде, делая работу нефтяников и газовиков более безопасной. Еще один челябинский новичок «Иннопрома» — компания «Технопорт» — показала свои FPV-дроны, которые сейчас активно используются в зоне СВО. Но они также способны выполнять и гражданские задачи.