Что происходит на рынке жилья Казахстана

«За год — июнь 2024 года к июню 2023 года — цены на новое жилье повысились на 2,2 процента, перепродажа квартир на вторичном рынке — на один процент. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2 процента».