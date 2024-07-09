Что происходит на рынке жилья Казахстана

Цены на жилье
Динамика за год
«За год — июнь 2024 года к июню 2023 года — цены на новое жилье повысились на 2,2 процента, перепродажа квартир на вторичном рынке — на один процент. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2 процента».
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в:
- Актобе (9,5 процента);
- Талдыкоргане (7,2 процента);
- Кызылорде (7,1 процента).
На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали:
- Атырау (14,1 процента);
- Астана (6 процентов).
На рынке аренды жилья по приросту стоимости лидируют:
- Талдыкорган (28,1 процента);
- Караганда (24,6 процента);
- Жезказган (22,6 процента)
- Петропавловск (22,5 процента).
Динамика за месяц
«За месяц — июнь к маю 2024 года — цены на перепродажу квартир повысились на 0,6 процента, продажу нового жилья — на 0,4 процента. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,3 процента», — информирует ведомство.
Активность на рынке
Динамика за год
Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 10,3 процента, тогда было зарегистрировано 29 880 сделок.
Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 71,6 процента), наибольшее снижение — в Кызылординской (на 19,5 процента).
Увеличение наблюдается в количестве сделок января-июня 2024 года к январю-июню 2023 года и составляет 15,2 процента.
Динамика за месяц
В июне 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 32 943, из них 8 058 — по индивидуальным домам и 24 885 — по квартирам в многоквартирных домах.
По сравнению с маем 2024 года (31 071) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 6 процентов.
«Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются Алматы (5 937 — 18 процентов) и Астана (4 812 — 14,6 процента), а также Карагандинская область (2 716 — 8,2 процента). Меньше всего сделок проведено в области Улытау — 342 единицы (1 процент)».
По сравнению с маем 2024 года в июне наибольший рост сделок зарегистрирован в областях:
- Западно-Казахстанской (+77,3 процента);
- Северо-Казахстанской (+38,1 процента);
- Атырауской (+22,8 процента).
А наибольший спад за месяц, несмотря на свое лидерство, произошел в Алматы (-7,6 процента), области Жетысу (-6,9 процента) и Шымкенте (-4,6 процента).
По сравнению с маем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 6,3 процента (на 1 482 сделки). Всего в июне 2024 года по квартирам совершено 24 885 сделок — это 75,5 процента от общего показателя.
«Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (22,3 процента), Астана (18,9 процента) и Карагандинскую область (9 процентов), — говорится в сообщении. — Лидерами в продажах по количеству комнат стали однокомнатные квартиры, в июне 2024 года по ним было оформлено 9 643 сделки».
По сравнению с маем в июне 2024 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 5,1 процента, или на 390 сделок. Всего в июне их было зарегистрировано 8 058.
Наивысший рост был зафиксирован в Атырауской (+64,1 процента), Западно-Казахстанской (+52,6 процента) и Актюбинской (+45,8 процента) областях. А наибольший спад за месяц произошел в области Улытау (-22,7 процента), Алматы (-21,7 процента) и Акмолинской (-11,7 процента) области.