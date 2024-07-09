Новый микрорайон Зеленый бор построят в Минске — он станет одним из крупнейших

В Минске на территории бывшего военного полигона в Колодищах будет построен жилой район Зелёный Бор. Об этом в Мингорисполкоме рассказали агентству «Минск-Новости».
По словам главы комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, на данный момент ведется активная работа над проектом Зеленого Бора. Детальный план района получил корректировку, и сейчас документ — на согласовании.
Чиновник уточнил, что на осваиваемой территории планируют разноплановую застройку. Например, вблизи существующего усадебного жилья Минского района планируются дома средней этажности. А в центральной части нового микрорайона построят многоэтажное жилье.
Кроме того, решено максимально сохранить зеленые насаждения — деревья подросшие за последние 10−15 лет, когда территория уже не использовалась как полигон.
Среди основных задач рациональное использование земли с максимальным сохранением озеленения, чтобы новый микрорайон стал полноценным самодостаточным жилым районом с рабочими местами и комфортными условиями проживания.
— Зеленый Бор станет одним из крупных жилых районов столицы, — уверен Гутько.