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Алиханов побывал на стенде Татарстана на Иннопроме

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил стенд Татарстана на Иннопроме в «Екатеринбург-Экспо», сообщает корреспондент «Татар-Информа».

Источник: ИА Татар-информ

Экскурсию по стенду заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он рассказал о планах по глубокой переработке зерна в республике. Республиканский министр также попросил о поддержке по созданию литейного производства для изготовления лопаток компрессоров для зарубежных газотурбинных агрегатов.

«Как раз об этом говорили на стратсессии», — сказал Алиханов.

Также главе Минпромторга России презентовали производство бесщеточных двигателей для электроинструмента и квадрокоптеров.

«Приеду к вам в гости!», — пообещал Алиханов.