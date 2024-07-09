«Не замерзнут и в Арктике»: на «Иннопроме» показали вездеход и дрон на водороде

— Коптер на водороде летает в четыре раза дальше, чем на батарейках, — объяснил «КП» — Екатеринбург" исполнительный директор Института арктических технологий Юрий Васильев. — Причем на водороде коптер не шумит. Теплового следа он не оставляет. Вибрации нет. Такой не засечешь. В Арктике он работает и при −40, и даже при −60. А вот коптер на батарейках замерзнет при таких минусах.