«Не замерзнут и в Арктике»: на «Иннопроме» показали вездеход и дрон на водороде

Видимо, наступает эпоха нового топлива — водородного. На выставке «Иннопром», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге, показали целый парк различной техники, которая заправляется водородом. Причем она не только ездит, но и… летает. Рассказываем, чем удивили разработчики.
КВАДРОКОПТЕР ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МОРОЗОВ.
Большинство новейших разработок, которые функционируют за счет водородного топлива, были представлены на стенде Московского физико-технического института. Первый экспонат — беспилотник. Четыре больших винта, а между ними, над корпусом, возвышается черный баллон. В нем-то и водород, от него-то и запитываются все системы летательного аппарата. Что это дает?
— Коптер на водороде летает в четыре раза дальше, чем на батарейках, — объяснил «КП» — Екатеринбург" исполнительный директор Института арктических технологий Юрий Васильев. — Причем на водороде коптер не шумит. Теплового следа он не оставляет. Вибрации нет. Такой не засечешь. В Арктике он работает и при −40, и даже при −60. А вот коптер на батарейках замерзнет при таких минусах.
ВОДОРОДНЫЙ САМОСВАЛ.
Самосвал в принципе — та техника, которая удивляет своими размерами и грузоподъемностью. А на «Иннопроме» еще и представили образец, который работает от водорода. Заправить огромную машину можно всего за полчаса. Правда, заправочных пистолетов понадобится одновременно сразу четыре.
— По объему нужно 3 — 4 куба водорода. Он подается сжатый, спресованный под давлением до 350 атмосфер, — объясняет представитель института.
В карьеры такую технику еще не пустили. Но испытания в Белоруссии уже провели — в поселке Жодино, где как раз и размещается Белорусский автомобильный завод, выпускающий такую технику.
— В Белоруссии уже готовы сделать опытную партию 3 — 5 штук. Но нужен кто-то, кто первый в мире испытает такие самосвалы на своем карьере в реальных работах, — отмечает Юрий Васильев. — Важно показать, как они заправляются, ремонтируется, обслуживаются. Когда все эти вопросы будут решены, сможем перейти на эту систему.
Экономика тут простая: водородное топливо на 30 — 40% дешевле дизеля. Удешевление идет за счет того, что водород вырабатывается на месте, а не выкачивается откуда-то из глубин, и его не нужно везти издалека.
— Водород можно из газификации угля получать, — говорит Юрий Васильев. — На Сахалине сейчас пилотный проект прорабатываем — там будет ветропарк. От него мы получаем электроэнергию и с ее помощью через электролиз разлагаем воду на кислород и водород. Потом этим водородом заправляем самосвалы.
АРКТИЧЕСКИЙ ВЕЗДЕХОД.
Самосвал на выставку, правда, не привезли. Зато привезли вездеход «Русак», аналогов которому в мире нет. Огромная машина синего цвета на десяти колесах благодаря водородному топливу способна работать в условиях Крайнего Севера. Его создали для использования на международной арктической станции «Снежинка» в ЯНАО. Разработка такой техники длилась два года. Ходовые испытания уже позади, и скоро «Русак» отправится проходить тест-драйв на Ямале.
— На базе работы по «Русаку» мы много шишек набили. Но получили большой опыт и сделали эту машину, — объясняет исполнительный директор Института арктических технологий.
ВОДОРОДНЫЙ СНЕГОХОД.
Тоже техника для работы в условиях экстремального холода — снегоход на водородном топливе. Как объяснили на стенде, прелесть водородного двигателя в том, что его можно масштабировать — нужна огромная грузовая машина или небольшой транспорт на 1 — 2 человек, реализовать легко оба варианта.
Как таковой выхлопной трубы, кстати, у техники на водородном топливе нет. Ведь при его переработке выделяются не выхлопные газы, которыми вредно дышать, а… вода.
— Вы можете с кружечкой подойти к «выхлопной» трубе и налить. Но это будет не питьевая вода, а дистиллированная, — предупредил Юрий Васильев.
МАШИНА-ЗАГЛЯДЕНЬЕ.
Вся техника на водородном топливе, описанная выше, была синего цвета. Автомобиль AURUS, представленный на «Иннопроме», будто, чтобы не отставать от тренда, тоже был синим. И да, разумеется, он тоже на водородном топливе. Машина выпущена на базе AURUS Senat — NAMI Hydrogen.
— Электроэнергия для батареи генерируется путем реакции кислорода и водорода. При их взаимодействии водород высвобождает электроны, которые затем реагируют с кислородом для производства электроэнергии, оставляя в качестве побочного продукта реакции только пар, — сообщают производители.
Получается, на выставке нам показали практически стимпанк (направление в фантастической литературе о технологиях, работающих на энергии пара. — Прим. ред.), только гораздо технологичнее и в разы экологичнее.