Многочисленные нарушения выявили в сфере строительства в Узбекистане

На брифинге в АИМК представитель Генеральной прокуратуры Мансур Рузимов рассказал, что в ходе контрольных мероприятий подано 79 протестов по поводу аннулирования незаконных документов. В различные ведомства направлено 360 протоколов, 1 104 человека привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а 1 799 получили официальные предупреждения. По итогам проверок возмещено 90,1 миллиарда сумов ущерба и восстановлены нарушенные права 9 823 человек.