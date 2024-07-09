Многочисленные нарушения выявили в сфере строительства в Узбекистане

На брифинге в АИМК представитель Генеральной прокуратуры Мансур Рузимов рассказал, что в ходе контрольных мероприятий подано 79 протестов по поводу аннулирования незаконных документов. В различные ведомства направлено 360 протоколов, 1 104 человека привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а 1 799 получили официальные предупреждения. По итогам проверок возмещено 90,1 миллиарда сумов ущерба и восстановлены нарушенные права 9 823 человек.
По данным ведомства, полностью снесены 144 здания и сооружения, признанные непригодными для использования и размещенные на территориях, отведенных под строительство образовательных объектов. Также решен вопрос о переносе 569 деревьев, мешавших строительству.
Проверки выявили 338 случаев некачественного контроля на строительных объектах на 25,5 миллиарда сумов. Дополнительно выявлено 44,4 миллиарда сумов неправомерных затрат по 138 делам, которые были скорректированы.