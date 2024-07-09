Инфляционные ожидания в Узбекистане снизились в июне

Также заметно снижение уровня ощущаемой инфляции после резкого роста в апреле — мае. В июне люди оценили рост цен за последний год в 13,4 процента, что на 0,6 процента меньше, чем в предыдущем месяце. Медианная оценка упала до 10,7 процента (на 0,4 процента), но все еще немного выше, чем в прошлом году.