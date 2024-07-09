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Инфляционные ожидания в Узбекистане снизились в июне

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В июне узбекистанцы ожидали меньшего роста цен по сравнению с предыдущими месяцами. После резкого скачка в апреле — мае ощущаемая инфляция снизилась, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Люди оценили рост цен за последний год в 13,4 процента, что на 0,6 процента меньше, чем в предыдущем месяце.

Медианная оценка также упала до 10,7 процента (на 0,4 процента), но все еще немного выше, чем в прошлом году, когда показатели были на самом низком уровне с 2022 года.

Такие данные следуют из отчета ЦБ.

В целом среднее ожидание роста цен на следующий год составило 12,8 процента, что на 1,2 процента меньше, чем в мае, и является минимальным значением с марта этого года.

Также второй месяц подряд снижается медианное значение ожидаемого роста.

Среди предпринимателей снижение ожиданий инфляции было менее выраженным. Средний показатель упал до 11,9 процента (снижение на 0,8 процента), а медианный — до 10,2 процента (снижение на 0,5 процента).

Также заметно снижение уровня ощущаемой инфляции после резкого роста в апреле — мае. В июне люди оценили рост цен за последний год в 13,4 процента, что на 0,6 процента меньше, чем в предыдущем месяце. Медианная оценка упала до 10,7 процента (на 0,4 процента), но все еще немного выше, чем в прошлом году.

экономика
инфляция