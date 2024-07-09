В Калининграде возводят три новых школы

До конца года должны завершиться работы в Чкаловске на корпусе 11 школы на 630 мест. В здании будут учебные аудитории, спортивно-оздоровительный блок, психолого-педагогическая служба, эстетический центр и столовая. В конце года завершится строительство учебного заведения на Благовещенской улице на 1150 мест.