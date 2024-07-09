Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде возводят три новых школы

Новые калининградские школы строятся по графику: учебные заведения строят в активно развивающихся микрорайонах.

Источник: Kaliningradnews

Корпус на 600 мест в 46-й школе на Летней готов на 46%. Тут завершаются внутренняя отделка помещений и фасадов, устройство спортивных площадок. В новое здание переедут ученики средней и старшей школы.

До конца года должны завершиться работы в Чкаловске на корпусе 11 школы на 630 мест. В здании будут учебные аудитории, спортивно-оздоровительный блок, психолого-педагогическая служба, эстетический центр и столовая. В конце года завершится строительство учебного заведения на Благовещенской улице на 1150 мест.

строительство