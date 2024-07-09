В Узбекистане пустующие земли будут выставлены на аукцион

Основное внимание будет уделено строительству многоэтажных жилых комплексов и индивидуального жилья, отвечающих потребностям населения.
Все это предусмотрено новым указом президента, в соответствии с которым утвержден перечень районов и городов, где будут разрабатываться мастер-планы для ускорения процессов урбанизации, развития городов и районных центров, а также создания агломераций.
Кроме того, в документе обозначены районы и города, где будут разрабатываться мастер-планы для создания туристических центров с удобствами для населения и туристов, а также составлен список районов, для которых совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) будут разрабатываться мастер-планы для комплексного экономического развития.
Данные меры направлены на повышение качества жизни населения и эффективное использование свободных земельных участков.