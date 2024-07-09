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В Узбекистане пустующие земли будут выставлены на аукцион

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане начнут более эффективно использовать пустующие земельные участки. С 1 августа до конца текущего года на аукционы будут выставлены земли под строительство современных комплексов и сервисных объектов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Основное внимание будет уделено строительству многоэтажных жилых комплексов и индивидуального жилья, отвечающих потребностям населения.

Все это предусмотрено новым указом президента, в соответствии с которым утвержден перечень районов и городов, где будут разрабатываться мастер-планы для ускорения процессов урбанизации, развития городов и районных центров, а также создания агломераций.

Кроме того, в документе обозначены районы и города, где будут разрабатываться мастер-планы для создания туристических центров с удобствами для населения и туристов, а также составлен список районов, для которых совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) будут разрабатываться мастер-планы для комплексного экономического развития.

Данные меры направлены на повышение качества жизни населения и эффективное использование свободных земельных участков.