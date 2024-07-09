В Узбекистане пустующие земли будут выставлены на аукцион

Кроме того, в документе обозначены районы и города, где будут разрабатываться мастер-планы для создания туристических центров с удобствами для населения и туристов, а также составлен список районов, для которых совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) будут разрабатываться мастер-планы для комплексного экономического развития.