В Красноярском крае продолжают строить водоочистной комплекс

В составе нового комплекса будут две насосные станции, станция очистки и обеззараживания воды, четыре резервуара для хранения и водопровод. Строители работают над устройством траншей с основанием под трубопроводы и над монтажом самих трубопроводов. Станция очистки и обеззараживания уже куплена и находится на пути в Уяр, её собираются установить уже в августе 2024 года.