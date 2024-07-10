В Красноярском крае продолжают строить водоочистной комплекс

В Уяре продолжают строить новый водоочистной комплекс. Об этом рассказали в краевом правительстве.
В составе нового комплекса будут две насосные станции, станция очистки и обеззараживания воды, четыре резервуара для хранения и водопровод. Строители работают над устройством траншей с основанием под трубопроводы и над монтажом самих трубопроводов. Станция очистки и обеззараживания уже куплена и находится на пути в Уяр, её собираются установить уже в августе 2024 года.
После запуска станции, который планируется до конца 2024 года, качество питьевой воды улучшится более, чем у 12 тысяч жителей города. Также до конца года новые водоочистные сооружения появятся в четырёх населённых пунктах Красноярского края.