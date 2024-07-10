Ремонт девяти омских магистралей завершат к августу

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе продолжается ремонт девяти крупных магистралей. В мэрии рассказали, какие работы сейчас специалисты выполняют на дорожных объектах.
Так, на улицах Омская, 60 лет Победы и Заозёрная укладывают верхний слой асфальта. По улицам Маяковского и 60 лет Победы обустраиваются тротуары из плитки.
В финальную стадию вышли работы на улице Волочаевской. Там начался ремонт ещё в прошлом году, а сейчас подрядчик устраняет недочёты в укладке тротуарной плитки, параллельно оборудуется съезд.
На всех дорожных объектах подрядчики должны выполнить работы до августа, затем начнётся этап приёмки.
Отметим, что в рамках нацпроекта ещё в прошлом году был полностью проведён ремонт дороги на Театральной площади.