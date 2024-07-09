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В Воронеже у 21 УК отозвали лицензии

Но они будут управлять домами до передачи их другим УК.

Источник: Комсомольская правда

Государственная жилищная инспекция Воронежской области аннулировала лицензии на управление многоквартирными домами 21-й управляющей компании. Такое решение приняла ГЖИ 9 июля по итогам рассмотрения поданных 26 июня заявлений.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, управляющие компании «ПИК-Комфорт» добровольно уходят из Воронежа. Эти УК обслуживают около 1600 многоэтажек.

И по заверениям воронежских властей, даже после прекращения лицензий они будут исполнять обязанности по управлению домами, оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества — до дня передачи управления домами другим управляющим организациям.

Список УК, которым аннулировали лицензии:

ЖКХ