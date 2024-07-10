Еще одна авиакомпания планирует запустить рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх

Об этом свидетельствуют данные системы поиска туров и отелей Tourvisor.
Согласно сайту Tourvisor, дополнительную программу с туроператором Fun&Sun планируется начать 1 ноября 2024 года и завершить 18 марта 2025 года. Стоимость тура на десять ночей на одного человека начинается от 78,9 тыс. руб.
Как пояснили в авиакомпании изданию «В курсе.ру», полеты будут осуществляться на воздушном судне Airbus A231neo, рассчитанном на 236 пассажиров. Время в пути составит 5 часов 30 минут.
На данный момент чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх осуществляет авиакомпания AlMasria совместно с туроператорами Coral и Sunmar.