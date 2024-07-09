Автоэксперт Кадаков: иск ГАЗа на 16,9 млрд руб. может дожидаться возвращения VW

«Поскольку Volkswagen продал если не все, то львиную долю своих активов, пока не очень понятно, как можно взыскать эти деньги. Для бизнеса Volkswagen, который он вел здесь, это крупная, но не запредельная сумма. Но купивший активы немцев “АГР” — это добросовестный приобретатель, и адресовать к нему претензии скорее всего не получится», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».