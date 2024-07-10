Добились власти полного развала — и бюджет трещит по швам, и люди нищают: Почему в Молдову из-за границы присылают в разы меньше денег

Всего три года назад молдавская диаспора на родину высылала деньги, на которые жила добрая половина страны, если не больше. Люди отправились за границу, чтобы обеспечить свои семьи, своих близких, бросив Родину, родителей, оставив детей на попечение родственников. Самая большая молдавская диаспора сегодня — в России. По разным данным — от 500 тысяч до 700 тысяч человек.
За последние три года поток покидающих Молдову резко увеличился, эксперты отмечают, что за все 30 лет независимости так много народа не уезжало из нашей страны за границу. Довели…
А теперь еще и перекрывают кислород, не давая молдавской диаспоре помогать своим близким в родной стране. Или вкладывать заработанное в недвижимость, бизнес, в большие покупки.
Сначала приняли законы, требующие доказательств происхождения денег без учета того, что сотни тысяч молдаван работают за границей нелегально.
Затем, назначив Россию главным источником всех бед в Молдове, ввели запреты, в том числе, запретив банкам осуществлять денежные переводы. А также сократили суммы наличных денег, которые можно ввозить в Молдову из России.
И чего добились?
Личные денежные переводы, полученные жителями Молдовы в первом квартале 2024 года, сократились на 17,75 млн. долларов (6,5%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 435,33 млн долларов, согласно данным Национального банка Молдовы.
Только из стран СНГ объем личных денежных переводов сократился в 2 раза (!), составив 8,9% от общего объёма. А раньше самые больше половины всех денежных переводов были из России.
Из стран Европейского союза тоже меньше стали высылать денег — диаспора забирает своих родственников к себе, люди бегут, многие просто боятся отправлять даже помощь своим близким. Приток денежных средств из ЕС снизился на 0,4%. Составляет 58,6% от общего объёма денежных переводов. Это только за первое полугодие.
Спад денежных переводов из-за границы в Молдову наблюдается в течение последних трех лет.
Создается впечатление, что власти намеренно «добивают» народ в Молдове: ведь не могли не знать, что запреты ударят по бюджету страны, по объему денежной массы, а главное — по рядовым гражданам республики. Впрочем, когда это ИХ останавливало….