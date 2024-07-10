Добились власти полного развала — и бюджет трещит по швам, и люди нищают: Почему в Молдову из-за границы присылают в разы меньше денег

Всего три года назад молдавская диаспора на родину высылала деньги, на которые жила добрая половина страны, если не больше. Люди отправились за границу, чтобы обеспечить свои семьи, своих близких, бросив Родину, родителей, оставив детей на попечение родственников. Самая большая молдавская диаспора сегодня — в России. По разным данным — от 500 тысяч до 700 тысяч человек.