Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 10 июля 2024

В Национальном банке Беларуси обновили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 10 июля 2024, среду.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, Нацбанк установил следующие курсы на 10 июля, среду: 1 доллар США равен 3,2061 рубля, 1 евро — 3,4692 BYN, 100 российских рублей — 3,6468 белорусского рубля.
В сравнении с курсами за 9 июля курс евро и доллара снова снижен, а российский рубль еще больше укрепился в валютной корзине. Например, в сравнении со вторником курс 1 доллара США понижен на 0,0058 белорусского рубля, курс 1 евро — на 0,0105 белрубля, а 100 российских рублей прибавили 0,004 белрубля.