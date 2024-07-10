Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 10 июля 2024

В сравнении с курсами за 9 июля курс евро и доллара снова снижен, а российский рубль еще больше укрепился в валютной корзине. Например, в сравнении со вторником курс 1 доллара США понижен на 0,0058 белорусского рубля, курс 1 евро — на 0,0105 белрубля, а 100 российских рублей прибавили 0,004 белрубля.