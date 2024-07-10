Что изменится в выплате пособий в Беларуси: кто из беременных и молодых мам получит больше, а ухаживающие за пожилыми 80+ смогут работать на полставки и быть не старше 70 лет

В социальной сфере Беларуси грядут перемены, которые затронут практически каждую семью, где есть маленькие дети и пожилые родственники. Это касается получения государственных пособий по беременности и родам, пособий на ребенка до трех лет, пособий по уходу за пожилыми старше 80 лет и инвалидами первой группы.

С 1 января 2025 втрое возрастет больничный для беременных женщин, которые недавно устроились на работу, и вдвое — для студенток и безработных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, по которому увеличится примерно втрое минимальный размер пособия по беременности и родам. Это финансово выгодно тем женщинам, которые только начали работать и проработали менее полугода, и уходят в декрет. Для них пособие по беременности и родам вырастет с сегодняшних 50% бюджета прожиточного минимума (в июле 2024 это 209,36 рубля) до 100% минимальной заработной платы (626 рублей) в месяц.