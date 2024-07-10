Что изменится в выплате пособий в Беларуси: кто из беременных и молодых мам получит больше, а ухаживающие за пожилыми 80+ смогут работать на полставки и быть не старше 70 лет

В социальной сфере Беларуси грядут перемены, которые затронут практически каждую семью, где есть маленькие дети и пожилые родственники. Это касается получения государственных пособий по беременности и родам, пособий на ребенка до трех лет, пособий по уходу за пожилыми старше 80 лет и инвалидами первой группы.
С 1 января 2025 втрое возрастет больничный для беременных женщин, которые недавно устроились на работу, и вдвое — для студенток и безработных.
Вдвое больше в месяц, не 50% бюджета прожиточного минимума, а 100% получат в качестве пособия по беременности и родам студентки, женщины-безработные, женщины, которые проходят службу. В денежном выражении в июле 2024 это не 209 рублей, а 418 рублей в месяц.
Эти новшества вступят в силу с 1 января 2025.
С 1 июля людям, ухаживающим за пожилыми 80+, можно подрабатывать и быть не старше 70 лет
В Беларуси с июля 2024 введены новые подходы к назначению и выплате пособия по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет. Если раньше на это пособие могли претендовать только неработающие люди и не ИП, то теперь ситуация несколько иная.
С июля 2024 предоставлено право родителям, детям, супругам, опекунам инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, на получение такого пособия по уходу, если они работают на полставки и меньше, зарегистрированы в качестве ИП, но находятся в процессе ликвидации; студентам в академке.
Увеличен и возраст тех, кто может ухаживать за пожилыми и инвалидами. Если ранее это могли быть женщины до 60 лет, мужчины до 65 лет, то теперь максимальный возраст увеличен до 70 лет (здесь подробнее).
С 1 августа 2024 больше на ребенка получат мамочки-декретницы
С 1 августа 2024 года увеличится размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На данный момент на первого ребенка в семье государство платит 724,85 рубля в месяц, на второго и последующего — 828,4 рубля, на ребенка-инвалида 931,95 рубля. На сколько поднимутся выплаты будет понятно чуть позже.
Эти выплаты привязаны к среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал. Так, на первого ребенка — 35% от этой суммы, на второго и последующих — 40%, на ребенка с ограниченными физическими или психическими возможностями — 45% вне зависимости от очередности рождения, отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.