Челябинск занял третье место в стране по планируемым тратам на отпуск

Как пишет издание «Коммерсант», опрос провел сервис SuperJob. Большинство россиян в этом сезоне готовы потратить на отпуск не более 50 тысяч рублей в расчете на одного человека. Однако есть города, в которых жители собираются отдохнуть с большим размахом. Среди них Челябинск, где на одного человека готовы тратить в среднем 62 тысячи рублей.
Эта цифра принесла Челябинску третье место по стране. Первое место заняла Москва — 67 тыс. рублей на человека, на втором разместилось сразу три российских города — Красноярск, Екатеринбург и Казань, в них жители собираются тратить во время отпуска по 65 тысяч рублей на одного человека.
Опрос кроме всего прочего показал в Челябинске опережающую динамику роста отпускного бюджета в сравнении со среднероссийскими показателями. За год челябинцы увеличили свой отпускной бюджет в полтора раза.