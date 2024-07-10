Челябинск занял третье место в стране по планируемым тратам на отпуск

Как пишет издание «Коммерсант», опрос провел сервис SuperJob. Большинство россиян в этом сезоне готовы потратить на отпуск не более 50 тысяч рублей в расчете на одного человека. Однако есть города, в которых жители собираются отдохнуть с большим размахом. Среди них Челябинск, где на одного человека готовы тратить в среднем 62 тысячи рублей.